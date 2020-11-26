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苦等網美拍照5分鐘！情侶入鏡數秒遭公審：沒看到老娘在拍照？

聯合新聞網 / 綜合報導
情侶抱怨闖入網美鏡頭，遭PO網公審。 圖／翻攝自IG@2020948794savage、Dcard
情侶抱怨闖入網美鏡頭，遭PO網公審。 圖／翻攝自IG@2020948794savage、Dcard

出門遊玩若看到前方有人在拍照，你會靜待對方拍完，還是直接走過去呢？一對情侶日前到遊樂園玩，巧遇網美拍照，他們原本打算等待對方拍完再行動，沒想到對方久久未結束，只好入鏡短短幾秒，結果竟被對方發文公審，並寫下「沒看到老娘在拍照？」，令當事人氣炸發文抱怨。

原PO表示，日前她與男友到桃園某嘉年華樂園遊玩，在摩天輪旁遇到網美拍照，兩人本想等對方拍完照再行動，結果一等就是近5分鐘不見結束，原PO卻想上廁所，只好請男友拿東西給她，在網美背後迅速「交接」。然而就是這闖入鏡頭的幾秒鐘，被網美擷下放上IG限時動態公審，並配上不客氣的字句「沒看到老娘在拍照？」

由於原PO朋友發現後，在影片上標記她和男友，以及拍照網美的IG帳號，該網美看到後，竟又2次轉發，並標記情侶兩人的帳號說「是沒看到她娘在拍照喔」，令原PO相當不悅，當下不只請朋友刪文，也傳訊網美表示不舒服並請她刪影片。沒想到不僅沒收到回覆，還看到網美發了一個疑似影射她、要她「不舒服麻煩自己克服」的限時動態，讓她當場氣炸，上Dcard》論壇發文抱怨，要大家去網美勝地時要多加小心。

情侶抱怨闖入網美鏡頭，遭PO網公審。 圖／翻攝自Dcard
情侶抱怨闖入網美鏡頭，遭PO網公審。 圖／翻攝自Dcard

此事在《Dcard》上引起熱烈討論，多數網友皆砲口一致抨擊該網美的作為，並到她的IG下留言要她「自己克服」酸民威力。而網美則反駁，自己不是網紅，也沒有看到刪影片的訊息，限時動態也不是在說原PO，並將酸民留言一一截圖回嗆，還拍影片、發長文解釋前因後果。

不過對該網美的說法，網友普遍不領情，直言她「邏輯有問題」、「死不認錯」，原PO也公布與網美所有對話，表示她其實事發當天就報案了，現在願意和對方和解，前提是網美要發文道歉。不過，網美認為雖然原PO並未曝光她的IG和長相，但「現在所有人都知道了」，認為原PO也在公審她，「要道歉一起道歉，不然就繼續這樣」。

目前該網美已將與摩天輪合照的照片刪除，僅留下入園照。

Dcard 網紅 遊樂園

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