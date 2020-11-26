對發票8位數全中！下秒「千萬變銘謝惠顧」網幫哭：真正的捶心肝

109年9-10月期統一發票獎昨天(25)開獎，千萬百萬富翁就此誕生，大家也很渴望自己就是那個中獎人，但有時候現實就是這麼會捉弄人，有網友PO出了她的發票，前兩位數字只要調換過來，就能帶走千萬大獎，網友也笑「這才是真的捶心肝。」

網友在臉書「爆怨2公社」PO出了一張照片，是10月中在麥當勞購買餐點的發票，可以看到發票數字寫著「FL-24024723」，而本期發票開出的千萬特別獎號為「42024723」，只要前面兩個數字對調，就能幸運帶走千萬大獎，她也因此氣撲撲。

網友PO出對統一發票照片，前面兩個數字對調就能中千萬大獎。 圖／爆怨2公社

其他網友看到也笑說「真的...前面2個數字怎麼不好好排隊呢」、「幫哭」、「噗！對不起我笑了」、「搓一搓，看看數字會不會換過位子」、「這個才是真正的~搥心肝」、「銘謝惠顧」但也有人認為「其實差很多啊」、「再努力點~差18000000號而已」。

財政部表示，本期發票中獎人於12月6日起可領獎，兌領期限至明（110）年3月5日止。另外，雲端發票專屬獎，100萬元獎15組、2千元獎1.5萬組，500元獎為60萬組，公布在財政部稅務入口網站。