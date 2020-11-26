噁！飲料店員工「用珍珠漱口」 PO網爽喊「離職了」遭懲處

知名連鎖飲料店員工竟在店內用公用湯勺撈珍珠放入嘴裡，疑似用珍珠「漱口」後再吐回去。這段影片被網友爆料PO上網，影片內容標注「離職了可以發了！」絲毫不在意的態度讓網友氣炸，而疑似是當事人的網友也現身親回，表示公司已對他們進行懲處，希望影片不要再散佈。

原PO在爆料公社發文並貼上一名疑似已離職員工發布的影片，這名離職員工在店家打烊後用公勺把剩下的珍珠放進嘴裡舔一舔再吐回鍋中，內容甚至提到「離職了可以發了！」，舉動絲毫不注重公共衛生。原PO認為影片中的離職員工一邊嬉戲打鬧，根本不覺得這是在衛生上很嚴重的事情，「拿這種事來當玩笑真的很不妥，還白目到PO上網炫耀？」，他也向該公司客服反應，公司回應相關單位已在了解處理中。

留言串中也有一位疑似拍攝當事人現身回應，表示公司已確定要對他們進行懲處，「當下是抱著好玩的心態才這麼做，當時店內已打烊，因此沒有任何一個顧客吃到有口水的珍珠，用具也有做清潔」。這位疑似拍攝者表示不希望影響公司商譽，希望原PO能撤下影片。

不過，仍有不少網友看後留下氣憤回應，「爆出來都碼說是離職了，8月多的影片現在才上傳才爆出來，所以是現在才離職嗎？」、「這要要求賠償了啦！現在說離職了可以發，那誰知道在離職之前這段日子有多少人吃過他的口水呀？！」、「哪間店再請到你們兩個真的倒霉，商譽都被你們毀了！」