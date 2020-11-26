為何百貨公司一樓找不到廁所？ 業者曝設計真相

為何百貨公司一樓都沒有廁所？日前有網友就發現很多百貨公司的廁所多半都設置在2、3樓或地下1樓，幾乎不見在1樓設置廁所，這讓只想去上廁所、不想買東西的原PO覺得好不方便，而這個疑問也在網路上引起討論。

原PO在PTT八卦板發問「為什麼百貨公司一樓都沒有廁所？」他發現廁所都在2、3樓或地下1樓，這讓每次只想去百貨公司上廁所，但不想買東西的人覺得好不方便。

事實上，過去曾有業者透露，百貨公司不在1樓設置廁所是因為一樓通常都是化妝品、香水等精品專櫃，香味經過冷氣散播而吸引門外路過民眾，當然免不了會有不消費的顧客上門，因此為讓顧客多加停留，業者大多不會在一樓設置廁所。除此之外，廁所地點也較為隱密，也使想進百貨公司找廁所的民眾繞比較多路，這也增加顧客瀏覽商品的時間、提升消費意願。

不少網友也紛紛留言表示，「半強迫要你去逛別層樓的專櫃」、「就像沒時鐘是讓你忘記時間存在」、「就是防止你這種人」、「進去逛一逛嘛～」、「一樓是精華區每一坪都跟燙金的一樣，要好好利用」、「一樓租金最貴人最多當然要拿來賺」。