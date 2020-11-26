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送過去才賺52元！外送員嗆「太遠」秒轉單 網看對話氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友認為如果不想送可以拒單或是轉單，但沒有必要教訓客人。本報系資料照非事件本人。記者杜建重／攝影
女網友認為如果不想送可以拒單或是轉單，但沒有必要教訓客人。本報系資料照非事件本人。記者杜建重／攝影

外送平台改變了民眾的消費習慣，路上也常見到許多外送員辛苦跑單，民眾人手一機，在家就輕鬆下單就能等著美食上門，但是有一名女網友則遇到令她相當生氣的事，因為外送員嫌只賺她52元，甚至還碎念一頓後轉單，網友看完也覺得「素質好差。」

女網友昨天(25日)在臉書「爆怨2公社」發文抱怨，她用外送平台訂了食物，沒想到外送員私訊她，劈頭就是一頓碎念「你是在哈囉嗎？在點餐前麻煩看一下這間在哪裡再點，送過去才賺你52元而已，請下一位勇士幫你送吧」然後就轉單，讓女網友看了相當傻眼。

網友看到外送員的語氣也覺得很誇張。 圖／爆怨2公社
網友看到外送員的語氣也覺得很誇張。 圖／爆怨2公社

女網友認為如果不想送可以拒單或是轉單，但沒有必要教訓客人，自己本身很有禮貌，有外送員來一定會說謝謝，莫名其妙受氣真得很嘔，她也認為，點餐的人不是大爺沒錯，但沒必要受氣，而下一位接受轉單的外送員則很客氣。

網友看完也紛紛回應「我媽也被唸過，八德到桃園被唸到臭頭 ，一直質問我媽到底知不知道八德在哪裡」、「那他幹嘛做外送？莫名其妙」、「遇過很近的還被質疑怎麼不自己去買就好，啊我就懶啊」、「這外送員真的傻眼」、「各行各業裡總是會有幾隻老鼠屎」。

但也有人認為「建議運費超過39以上店家不要點，距離可能已經是跨區，很容易遇到厭世外送員」、「他怎麼不跟熊貓反應，幾公里內顯示哪些店家」、「熊貓外送員解答，請對人不對公司啊⋯你遇到拒單魔人了！願意送的還是很多喔！」、「覺得我遇到的外送員人都很好」。

foodpanda 外送員 美食外送

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