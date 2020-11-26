他好奇「蛋花味噌湯」起源意外掀戰 中南部人急撇清：台北人亂煮！

味噌湯是台灣餐廳常見湯品，連便當店、自助餐、或街邊小吃都常見到它的身影。一般味噌湯會添加豆腐、柴魚片或小魚乾等增加風味，但在某個時期之後，卻能喝到加入蛋花或貢丸的「特製版」味噌湯，有人不解發問，卻得到一致答案「涼麵店帶起的風潮」，有網友還強調這是「北部限定」。

有民眾在批踢踢發文，提到印象中小時候喝的味噌湯配料都是加豆腐、柴魚片、洋蔥或小魚乾，但在2000年後，突然出現許多店家賣味噌湯加蛋花或貢丸，雖然味道一樣美味，但想想還是覺得「挺驚悚的」，不禁好奇這股歪風到底是何時吹起、又是誰想出來的點子？

關於這個問題，不少網友直接點名帶頭的就是「涼麵店」，「從有涼麵的時候」、「涼麵店老闆」、「涼麵的大突破」、「三十年前的涼麵店就有了」、「眷村涼麵先開始的」，更大讚兩者絕配，「涼麵一定ipad味噌蛋花湯」、「這樣搭真的不錯」，同時分享其他添加物「除了蛋花還有蛋包的」、「現在還有味噌湯加餛飩，超台的，但還是不爭氣的喝完了」。

對於這種奇妙搭配，網路意外出現「戰南北」的聲浪，中南部人紛紛跳出來表示當地根本沒有這種配法！「台北一堆涼麵亂加亂煮的阿」、「台南根本沒有這種味噌湯，來台北喝到嚇到」、「北部才加蛋花加貢丸」、「只有北部會這樣吃，不要牽托到全台」、「中部人去台北吃到簡直驚為天人」、「中部人，味增湯沒吃過加貢丸的」、「南部吃涼麵根本不配味噌湯」。