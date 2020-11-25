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買滷味時「關鍵暗號一出」老闆加好加滿 網：超佛心

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣人喜食經滷汁熬煮後的滷味，香氣十足又美味。示意圖／Ingimage
台灣人喜食經滷汁熬煮後的滷味，香氣十足又美味。示意圖／Ingimage

菜色多元且香氣四溢的滷味是不少人的心頭好，滷味中也經常附贈蔥、酸菜、豆芽或是小白菜等，讓吸收飽滿滷汁的滷味加上配菜更是色香味俱全，令人食指大動。而有網友分享，日前買滷味時不經意的一句話，讓原PO享用滷味時不禁直呼「老闆就是霸氣」。

一名網友在臉書社團《基隆人》上發文分享，日前去買滷味當晚餐，選好菜色後因喜愛配料而隨口向老闆說一句「豆芽菜酸菜多，謝謝」，不料當滷味送上桌後卻讓原PO目瞪口呆，從照片中可以看到配菜早已遠遠超過點購的滷味，配菜份量滿滿的覆蓋著滷味，僅能隱約看見淹沒在底下的丸子等，這樣佛心的滷味老闆讓原PO不禁讚嘆「老闆就是霸氣，驚嚇指數破表！」

文章發布後，不少網友一眼認出是哪間佛心滷味店，「我知道，是復興路上的，這豆芽菜比你自己買的滷味還多」、「這我知道，在中山消防局正對面」、「未看先猜是中山消防隊對面那家」、「千萬不要和老闆說你要豆芽酸菜多一點，真的讓你吃到不要不要」、「最佛心的老闆，下次我也要去朝聖」、「這酸菜是不用錢嗎…」、「老闆真的太佛心」、「上次跟老闆說喜歡吃蔥，結果蔥堆得跟山一樣多」、「豆芽菜酸菜多是很可怕的通關密碼」。

網友分享超佛心滷味老闆，豆芽菜、酸菜等覆滿整盤滷味。圖擷自基隆人
網友分享超佛心滷味老闆，豆芽菜、酸菜等覆滿整盤滷味。圖擷自基隆人

豆芽菜 基隆 佛心

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