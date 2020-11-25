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她拿三倍券加現金付帳遭拒絕 店員一句話全場傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友抱怨去餐廳吃完飯後，拿了一張500元三倍券加上300元現金付帳，結果被店員拒絕，還說這是「洗錢」的行為，讓她聽了很傻眼。 圖／聯合報系資料照片
一名女網友抱怨去餐廳吃完飯後，拿了一張500元三倍券加上300元現金付帳，結果被店員拒絕，還說這是「洗錢」的行為，讓她聽了很傻眼。 圖／聯合報系資料照片

因為新冠肺炎疫情影響，全球的經濟都受到衝擊，台灣也不例外，為了提升民眾消費力，政府祭出「振興三倍券」措施，但有位女網友在PTT發文抱怨和朋友去吃飯，結帳時拿了一張三倍券加上現金付款，沒想到店員卻表示這是「洗錢」，讓她聽了很傻眼，鄉民們也批評店家根本是嫌麻煩才拒收。

原PO說日前和朋友一起吃飯，吃完後看了一下消費金額一人是400元，兩人800元，朋友表示沒有多帶錢，所以自己的部分要用一張500元的三倍券來付，原PO於是拿了這張三倍券再加上300元現金到櫃檯結帳，沒想到店員卻表示這是「洗錢」而予以拒絕。

原PO聽了有點訝異，只好表示要付一張500元三倍券，另外300元改用刷卡方式，但店員還是不接受，最後這800元只好改以刷卡結帳。這件事讓她很不滿，事後貼文想問鄉民們「三倍券不能這樣用嗎？

原PO的經歷也讓網友們瞠目結舌，「死腦筋」、「沒聽過不能這樣用的，好奇怪」、「妳的用法沒問題，是店員的問題」、「這店員是金融法律的奇材啊」、「這是怎麼扯上洗錢的？」、「金額給剛好又不用店家找錢，是在洗什麼錢？」、「法定貨幣不收還扯洗錢」、「洗錢？他真的懂什麼是洗錢嗎？」

還有人猜測應該是店家嫌麻煩才拒收，「店員根本胡說八道，是老闆不想收三倍券再去換錢這個手續吧」、「店員被要求不收三倍券吧」、「這藉口是不是想了很久？」、「店員是不想收三倍券吧，還洗錢咧」。

更有網友建議原PO去檢舉，「這真的要檢舉，明顯是老闆叫店員這樣唬客人的」、「錄音去檢舉，請他跟主管單位解釋怎麼理解出的洗錢法」、「三倍券視同現金，店員這樣檢舉會被罰」、「我會叫店長出來，看是要我直接打電話檢舉還是收券」。

三倍券

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