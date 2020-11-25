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不給白吃！一顆蒸餃收5元被說摳 男嗆女同事：跟老公也AA制
「這樣太小氣嗎？」一名網友指出，他的女同事跟他要了一顆蒸餃來吃，於是跟對方收了5元，不料卻被說小氣，對方還跑去跟其他同事告狀，讓原PO不滿要大家評評理，引發網友討論。
一名網友在PTT發文指出，他買了一盒60元、總共8顆的蒸餃去上班，女同事見到後便要了一顆來吃，於是原PO跟她收5元，卻讓對方傻眼直呼「小氣」，還跑去跟其他同事說覺得原PO很誇張，讓他極度不滿。
該網友指出，平常偷聽同事們聊天內容，知道該名女同事跟老公是AA制，「在家跟老公AA，結果出外吃別人的不付錢？我是妳的誰？是妳的情夫嗎？」原PO認為，女同事跟老公吃飯都要付錢了，為何卻覺得吃他免費理所當然？並PO網詢問大家自己有沒有做錯。
對此，網友紛紛回應，「很過分，一顆明明7.5，你只收5元，看不起你同事？」、「 5元跟人要真的小氣，下次記得灌辣椒再請她試吃」、「又不是至親好友為什麼要大方？」；也有網友說，「收錢合理，但5元也收的下去，是真的有小氣感」、「要給錢要AA是一回事，你小氣又斤斤計較也是讓人不舒服」。
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