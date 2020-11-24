CPR救同事一命卻被怪太用力壓傷胸部 網友驚：刷新三觀

救人一命勝造七級浮屠，但救人反被告，卻讓生活一塌糊塗，到底是該救還是不救？一名網友為心跳停止的同事施行CPR（心肺復甦術），同事事後卻怪罪施行CPR造成胸部有傷口，讓救人的網友感到灰心，發文「請大家評評理」，眾人直呼「對人性失望」、「刷新三觀」。

一位女網友在《爆料公社》發文表示，同事發生OHCA（心肺停止）緊急情況，現在沒有ACE可急救，她只能以CPR方式為同事施救，時間長達15分鐘，壓胸壓到快沒力了，慶幸終於把同事「壓回來了」。

事後，同事傳訊質問，「我胸部有傷口，手也是，怎麼一回事，護士說是妳做CPR才有傷口的」，強調自身有糖尿病，對於身上的傷口非常注重，怕一旦感染會被截肢，質疑CPR壓胸的過程有多大力，會造成不小的傷口。原PO解釋，當時同事已呈OHCA狀態，只能持續CPR急救，「肋骨沒把你壓斷就很好了」、「那你現在是怪我CPR太大力嗎？」，疑惑當時是不是不該救回同事。

從原PO貼出的訊息對話，看出對於施作CPR會造成胸部受傷的情況（正確CPR壓胸要下達5公分，重壓狀態人體受傷屬正常），同事似乎始終無法理解接受，甚至指責原PO傷到她的心臟，「我可以請醫生開證明，妳幫我做CPR過程有傷到我，太過份了哦」。原PO感嘆，如果早知救人還要被告，「我當初真的可以選擇不急救！」發文請大家評評理。

貼文引發熱議，網友一面倒認為獲救的同事態度真令人感到灰心，嘆「救人是沒功勞的、還這樣被反咬一口，真的很傷人」、「我阿嬤說：寧願救蟲不救人！以前不懂，現在懂了！」、「真的，長輩是這樣教我們的。只要遇到一個就能讓人徹底對人性失望」、「所以現在不是社會冷漠，是大家都怕阿！但是真遇到了，我還是會很掙扎要不要去救」。

熱心救人卻被反咬一口，公親變事主，難免令人感到灰心，但真的見死不救嗎？根據《緊急醫療救護法》第14-2條，「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。救護人員於非值勤期間，前項規定亦適用之。」是故，若民眾有相關急救技術，可盡量伸出援手，放心去救人。