獨特隱形眼鏡讓眼睛裡有「美麗月暈」？ 網友：戴不好變脫窗

隱形眼鏡除了能矯正近視，也成為許多女生打造外表小心機的重點，如變色、美瞳片都成為熱門話題。Dcard有網友最近在網路上發現一款新產品叫「月牙光暈隱眼」，號稱能讓眼睛裡有一道美麗的月牙暈，眼睛能更加立體有神。她原本十分心動，卻看到多張實拍示意圖，讓她馬上消火還貼上網「勸世」。

該網友表示，她一開始是在IG的限時動態看到這款月牙形隱眼，她覺得超級好看，但因為是年拋型，右是大陸貨，也聽說這種隱眼因為要對準，所以很難戴，沒有馬上下手購買，只好一直看模特照片過乾癮

看照片的過程中，她也發現這款商品似乎不太對勁，許多使用意見竟然是「千萬別買」，原來因為原本月牙隱眼不一定會乖乖待在下方，只要沒對準或是眼鏡亂跑，就可能變成「鬥雞眼」、或是雙眼距離開開...等「脫窗」效果，看起來就像是「瞳孔意見不合在打架」，也讓她大喊「馬上澆熄我對月半高光的熱情」。