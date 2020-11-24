去不了日本沒關係！網友熱議「最不懷念的日本食物」止旅遊渴

許多國人熱愛日本旅遊，卻因為疫情已經快一年無法成行，便有網友在PTT上提問日本旅遊愛好者，有什麼日本的食物，是讓各位最不懷念，會讓自己覺得「不去日本其實也沒關係」的呢？網友們討論熱烈，提出許多日本不如台灣的美食，但也有網友吐槽「說那麼多之後還不是繼續去」。

原PO首先提出的是「章魚燒」，他認為台灣的章魚燒外皮比較酥脆有口感，日本的作法口感太軟，引起許多網友附和。也有人提出其他的街頭美食。「餃子，日本人喜歡把餡打的稀巴爛，八方就贏很多」、「炒麵麵包」、「湯咖哩」、「廣島燒，一大堆澱粉，加一堆噁爛的醬，地名燒系列都只是一坨超鹹麵糊」、「日式冷便當，吃起來很不習慣」。

也有網友提出其他甜點小食，「納豆，吃起來像嘔吐物」、「醬油糰子，冷冷的又鹹又甜又軟」、「日式和菓子都太甜，即使配茶還是難以下嚥」、「生八橋，不喜歡那個肉桂味」。

也有少數網友表示都不懷念「全部，找不到幾樣能贏中華料理的」、「都不懷念，日本大多生冷食，真心沒覺得有吃到什麼美味的東西」，也有網友點出問題點，認為「很多不是食物問題，而是不會選店家」、「討論成這樣，說不想念都是騙人的」。