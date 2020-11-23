花1萬2請外燴！他見「份量、菜色」傻眼：40人夠吃嗎？

外燴料理選擇多元且份量豐富，吸引不少民眾和公司行號訂購，但有網友日前訂了40人份的外燴，結果餐點菜色讓他傻眼又失望，照片在網上曝光，網友看完留言直呼「辦桌流水席還比較划算」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出照片，只見桌上有米糕、炒麵、青菜、甜點、水鍋、湯品，然而總共也才14道，卻有一半菜色是重複的，讓他不禁感嘆「這桌12000元，有人相信這個是40人要吃的嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「這3000元差不多，不能再多了」、「這種菜色6000元都嫌貴」、「12000可以拿去買便當，一個人可以吃4個便當，不信吃不飽」、「沒12000的價值」、「可能有一萬是人力成本」、「幾乎沒看到魚和肉，12000稍嫌貴」。

但也有人認為，「1人300元吃到飽，差不多就這樣了」、「主辦人事前沒跟廠商溝通好嗎？姑且不論菜色，12000要滿足40人，用buffet預算也太少」、「可是40個人吃12000，真的沒有很大的預算給人家備料」。