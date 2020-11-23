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2年前買的輪胎爆胎 他衝好市多「不換胎可退錢」：太讚了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在好市多買輪胎爆胎後可退費。記者黃筱晴／攝影
網友在好市多買輪胎爆胎後可退費。記者黃筱晴／攝影

美式賣場Costco服務貼心、商品齊全，是許多民眾最愛購買日常用品的賣場。日前有網友因為輪胎爆破，立刻到好市多檢查，但考慮到家中仍有舊的輪胎，因此暫時先不換新，想不到沒有換新輪胎也可以退錢，且舊的輪胎是2018年購入，貼心服務讓他直呼「我要給好市多按很多讚」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，2018年在好市多購買輪胎使用，22日經過路中央的圓孔蓋，突然傳出清脆的爆胎聲，靠邊停車過程中也聽見洩氣聲。

該網友發現爆胎後，立刻請道路救援換好備胎，接著直奔好市多，一邊擔心又要為了輪胎花錢。技術人員為他檢查爆胎後，確定無法修補，以儀器測量出來結果顯示，殘值仍有4成，也可以用來折抵購買新輪胎。

不過該網友因為家中還留有舊的輪胎，因此打算先使用舊胎，過一段時間再整組換新胎，他向技師詢問是否可行，技師則回應沒問題，不過因為好市多輪胎需要一次換4條才有折扣，因此他也認為不會有退錢等問題。

該網友心想，待會到賣場逛逛街，想不到技師親切地告訴他「等等陪你去前台退錢」，讓他超級驚訝，想不到沒有換新胎也可以退錢，他直呼「外面的車行輪胎壞了誰跟你說殘值，更別說我沒買新胎，還能退錢，一整個心情好了起來，我要給好市多按很多讚」。

其他網友解釋，好市多訂有「非人為因素五年內好市多輪胎道路損壞保證」的保固期，留言「是的，好市多輪胎保固期內破掉，可以換胎」、「30年前我在美國破了輪胎就是這樣，後來才知，這是一種延長保固的條約，加在原車價上」，許多網友直呼「下次輪胎去好市多換」。

好市多 Costco

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