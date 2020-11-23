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超商最多餘的服務是什麼？不少人齊指這項超賺錢項目

聯合新聞網 / 綜合報導
超商示意圖。 聯合報系資料照
超商示意圖。 聯合報系資料照

台灣超商密度位居全球第二，截至去年底，五大超商業者營業門市合計達 11429家店，國人平均每年去超商 130次。超商不只是賣食物和日用品，還提供多元化生活服務，網友熱議在眾多項目中，最多餘的服務是哪個？

網友在PTT問道，以往超商只做零售商品服務，現在跟電商結合，可繳費、收取貨等等，還可訂購節日限定商品，在這麼多服務中，有沒有最多餘的項目？

其他網友表示：「收寄貨，我家附近全家都變成貨運站」、「年菜吧，為什麼會想在超商買年菜阿？」、「叫計程車」、「熱壓土司」、「送洗衣服」、「烤蕃薯」。令人意外地不少人齊指「賣咖啡」最多餘：「害我結帳等好久」、「煮咖啡有夠浪費時間，有的鄉下分店只有一個店員更慘」、「買超商咖啡幹嘛不直接買罐裝咖啡就好」。

超商的現煮咖啡是重要的賺錢項目，占所有商品銷售額近8％，被譽為「黑金經濟」。7-ELEVEN、全家兩家超商雙雄一年約可創造近200億元咖啡業績，近年來更強推高單價的精品咖啡搶市，據統一超統計，今年1月到年中精品咖啡銷量已年增70％。

據公平會統計，2019年5家主要連鎖便利商店銷售額以商品銷售收入最多，所占比例為96.6％，服務收入占3.4％。超商提供服務共計4575項，較2018年激增669項，繳費服務增加410項、儲值服務增加269項及其他類增加51項，而提供購票服務減少33項，休閒旅遊項數減少34項。

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