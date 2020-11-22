他問「肉圓要吃炸的還蒸的？」 釣出南部人曝：吃過回不去

肉圓是一種台灣本土的特色小吃，常見的烹調不外乎是蒸的或是炸的，兩種做法和口感各有不同。近日就有一名網友PO文詢問「肉圓是要炸的還蒸的？」引發大批網友熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，肉圓炸過後，油亮油亮有夠香，而且外酥內嫩，雖然用蒸的沒炸的香，但口感較為清爽，因此好奇發問廣大網友「比較喜歡吃炸的還蒸的？」

貼文一出，掀起兩派論戰，有網友認為「蒸的是污辱肉圓，唾棄」、「肉圓只有炸的一種」、「蒸的就是在吃融化塑膠皮」、「肉圓不是炸的就不是肉圓」、「油炸才是王道」。

不過也有網友表示「北部人呵呵呵，都不知道蒸的多好吃」、「我南部人都吃蒸的，第一次吃到炸的還差點吐出來」、「高雄屏東吃幾間好吃的蒸肉圓後，完全不能接受炸的」、「蒸的好吃，炸的一堆失敗物」。