為何年輕妹子瘋爬山？ 網友點出關鍵原因：營造美好生活

近年來登山、露營等戶外活動相當受歡迎，不只一些上了年紀的中、高齡者喜歡爬山，在年輕族群中也蔚為流行，許多年輕人在爬山時都會拍下一些美麗的照片並放上臉書、IG來當作留念，這讓外界感到很好奇。一名網友對此就發文問到「為什麼最近一堆年輕妹子愛爬山？」貼文引起鄉民們意見紛歧。

原PO在PTT貼文提到近年來運動風氣非常盛行，從幾年前很夯的路跑，之後變成上健身房，雖然運動是好事，但他卻質疑許多人運動好像只是為了拍照。原PO說路跑很夯的時候，就能從IG上看到一堆年輕女生PO出許多參賽的照片，近期又變成很多妹子在健身房打卡、貼IG，讓他很不以為然。

沒想到近年來爬山也成為年輕人喜愛的運動，原PO說在社群媒體上能看到許多年輕女孩子上山都不穿衣服，只穿一件運動內衣，讓他難以理解，於是想問問鄉民們的看法，「這股風氣哪裡來的？」

貼文一出，有人就點出關鍵原因是為了在Instagram貼照片，「因為不能出國」、「出國的確幸被剝奪，IG又要有東西貼，只好裝一下」、「不跟風IG要放什麼」、「跟風流行，知識又不足」、「以前爬山都老人，現在一堆妹子PO網美照」、「IG營造美好生活啊，財富自由假象啊，怎麼能輸呢？」、「PO照片會有一堆人說『妳很棒』，虛榮感嘛」、「為了點讚，什麼都能做到」。

不過也有許多人不認同原PO看法，「愛運動是好事，就算是裝的也好」、「沒什麼不好的吧，又不是流行壞東西，跟風我覺得也沒差」、「有出門比在家宅強多了吧」、「拜託，台灣人肯運動就該偷笑了」、「感覺比較戶外，比較健康」、「消暑又可以長時間看風景，好入門多數只需要意志力，而且也不用花什麼大錢，主要都是交通費」、「正常休閒，有益健康…這有什麼好質疑的」。