買二手洋裝「只肯出200元」 砍價不成惱羞封鎖賣家

許多人會選擇把比較少穿的衣服，以較低價的價格轉賣給其他需要的人。日前，一名女網友打算轉售自己僅穿過一次以3,312元購入的洋裝，在拍賣平台開價800元，沒想到卻有買家狠砍到200元，遭賣家拒絕後還酸「全新的也不用300元」，令原PO覺得十分傻眼。

原PO在「爆廢1公社」發文說明，該洋裝只穿過一次、清洗過一次，原價是3,312元，二手出售800元。不過多久，便有買家私訊問是否貨還在，且直接砍價到200元。對此，原PO則回覆「不過您開的價格，我無法哦，不好意思」，沒想到對方竟表示「200買二手衣服不為過吧，剛好急著需要參加婚禮」。

眼看砍價不成功，該位賣家最後不客氣開嗆「穿過的衣服還賣800，全新的也不用300，不用了感恩」，事後遭到對方封鎖。這也令原PO相當傻眼表示「知道您因為這週要參加婚禮急著買件衣服來應急，但是您的態度有需要這樣」。

此文一出，便引起許多網友傻眼回覆，「200（元）讓她去買布也不夠啊」、「全新不用300（元），怎麼不去買全新的」、「所以我不賣二手就是這樣，衣櫃滿滿一堆衣服」、「很便宜了，吃相難看」、「那就叫他買200元便宜又好看的洋裝吧 」、「瞎爆的買家。出那個價格，去夜市買比較快，300（元）我看是休閒服吧。」