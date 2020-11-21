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同事靠股票賺60萬！他想把薪水「全投台積電」網急勸退

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電近來氣勢如虹，不少股民觀望想進場。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台積電近來氣勢如虹，不少股民觀望想進場。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

台積電(TSMC)近來氣勢如虹，近來創下站506元的歷史天價，不少股民因此賺賺了一波，也有很多人在觀望，考慮是不是要進場，有網友指出，自己好幾個同事都靠買台積電股票賺了30-60萬不等，如果靠薪水要賺至少半年，想問是不是應該把薪水轉為其他投資好，引起網友熱議。

網友在PTT以「只靠薪水賺錢是不是太慢了」發文，他表示自己公司好幾個同事都靠買台積電股票，賺了30-60萬不等，如果這些錢要靠薪水賺，要至少半年到一年才有可能達到，又看了新聞提到創辦人特斯拉馬斯克（Elon Musk）因為特斯拉納入標普500，股價上漲13％，身價瞬間上升全球第三富翁。

他又說，而且現在物價只漲不跌，一杯大杯珍奶都可以破50元，一個便當也是90-100元，更別提房價飆漲的速度，感覺薪水越來越不值錢，想問大家，是不是一領到薪水，就該把薪水轉換成股票或是其他投資，只存錢放定存，感覺越存越薄。

網友看完則給出意見「是很慢啊，但餓不死你」、「不過，不工作存錢 ，也沒錢投資阿 」、「你不怕變壁紙就去阿，看看宏達電當初多屌，現在？」、「賠的時候不要哭」、「做人腳踏實地好一點，不要貪求不屬於自己的東西」、「股票投入本金也高啊」。

但也有人認為「買股票才能財富自由啊！所以我朋友都辭職玩股票了 」、「如果你今年25歲懂這道理，我覺得你年輕有為，如果你今年35歲懂這道理，還不算慢，畢竟稍有資本」、「你要會分散風險，懂得投資組合，不過真的很難，因為會手賤。」

台積電 宏達電

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