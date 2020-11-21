總是大排長龍！麥當勞為何數10年人氣屹立不搖？網點背後優勢

國內速食餐廳多，麥當勞幾乎是每個人都有吃過，在台營業數十年，除了經典餐點外，近年也不斷研發新菜色，受到民眾喜愛，有網友好奇，餐廳一家家的開，但每次經過任一家麥當勞，人潮卻永遠一大堆，想問「為何麥當勞在台灣數十年來都不會退燒？」，引起網友熱議。

網友在PTT「八卦版」發問，他表示這數十年來，一堆餐飲店、速食店推陳出新，餐廳也是一家家的開，但是每次經過任何一家麥當勞的時候，永遠都是一大堆人潮，明明就只有那幾樣產品而已，好奇大家從小吃到大都不會嫌膩嗎？他也想知道「為何麥當勞在台灣數十年來都不會退燒？」

貼文一出網友也紛紛留言「好吃便宜」、「衛生」、「地段好啊，休息好地方，+1便宜，相對乾淨舒適」、「衛生，沒亂漲，外面一堆沒便宜多少衛生又堪慮的」、「光是衛生屌打鬼島九成店家，而且味道穩定，從南到北都一樣 」、「家鄉味，從小吃到大」。

有人也分享自己的經驗「因為其他連鎖速食業常比麥當勞貴，一個套餐可能還吃不飽，有吃到別家業者炸物烤焦的，但麥當勞品質穩定就沒這個問題，整體評分就屬麥當勞最好『品質穩定、份量足夠、薯條好吃』。」

麥當勞除了經典餐點像是漢堡炸雞外，也有網友戲稱本體有另外的「御三家」，就是玉米濃湯、蛋捲冰淇淋和冰炫風，玉米濃湯的香濃順口滋味總令人念念不忘，另外蛋捲冰淇淋和冰炫風都是消暑聖品，冰炫風也常推出限定口味，總是不少人必點的選項。