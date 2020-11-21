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等紅燈巧遇「台積電貨櫃車」從眼前路過 網驚呼：至少60億

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在等紅燈的時候，看見兩台ASML2台貨車開過去，讓他忍不住驚呼。 圖／爆料公社二社
網友在等紅燈的時候，看見兩台ASML2台貨車開過去，讓他忍不住驚呼。 圖／爆料公社二社

台積電(2330)最近股價火熱，17日502元開高後一度達506元，市價飆升至13兆元，引發股民們熱烈討論。一名網友日前在馬路上停紅燈時，巧遇了台積電供應商艾司摩爾（ASML）2台貨車從剛好開過去，網友也忍不住驚呼「60億就從眼前路過！」。

男子在臉書社團「爆料公社二社」分享了一段影片，他當時正在停紅燈，結果兩台「ASML」用來運送大型設備的貨櫃車從眼前開過去，男子看到興奮地說「60億元從眼前路過」，並且替台積電加油打氣，直呼「台灣之光」。

其他網友看到也熱烈回應「ㄧ台一億美元啦…30億台幣」、「撞到的話，祖宗從1800代都賠不完，台積電有30台，好樸實無華」、「我是建議啦⋯離遠一點比較安心」、「司機壓力好大！」、「這個連超跑看到都要躲在一邊抖」、「比軍火還貴。」

有人推測上面載著的應該是「極紫外線光機，一台要價要30億台幣。2台是60億。」但也有人指出「一台極紫外光機需要三台貨機運送，剛過去的可能不到三分之一台。」

據了解，ASML是半導體設備商「艾司摩爾」的簡稱，艾司摩爾致力於大規模積體電路製造裝置的研究和製造，目前全球絕大多數半導體生產廠商，都向ASML採購曝光機，其中也包含了台積電。

台積電在半導體生產上處於全球領先地位，重要夥伴ASML的EUV曝光機(光刻機)功不可沒，根據國外媒體報導，台積電目前擁有ASML總量一半的EUV曝光機，台積電晶圓廠營運副總經理王英朗也曾經讚賞「因為有了EUV機器，才能讓晶片有長足的進步。」

台積電

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