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女好心送泡麵給82歲資源回收嬤？ 網友看包裝氣炸：會有報應

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友發現有人拿過期食物給從事資源回收的阿婆，讓她看了非常生氣。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
女網友發現有人拿過期食物給從事資源回收的阿婆，讓她看了非常生氣。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

社會中有些年長者會從事資源回收，賺取微薄小利來度日，許多好心的民眾也會給予一些物資來協助，但有女網友在臉書爆料，表示有位從事資源回收、高齡82歲的阿嬤，收到一名女子給的泡麵，沒想到這包泡麵竟然已經過期一年，讓女網友氣得發文大罵，貼文一出也讓許多人義憤填膺。

原PO昨（19）日在臉書「爆廢1公社」貼文，寫道住家附近有位不識字的阿嬤辛苦地在做資源回收，但卻有一名女子拿了一包泡麵說要給她吃，還謊稱這是婆婆買給孫子的，但因為女子和婆婆不和，所以不想給孩子吃，才將泡麵送給阿嬤。

看似很好心，但仔細看泡麵包裝上的日期，製造日期是2018年8月29日，有效日期則是2019年6月28日，到現在也等於是過期超過兩年了。原PO說自己不認識這名女子，但這樣的行為讓她看了非常氣憤，貼文大罵「妳家很缺垃圾袋是嗎？來，哩來！我免費送妳垃圾袋，看妳要不要把自己裝進去！」

貼文一出引來網友們一面倒地痛斥這樣的行為，「好沒良心」、「這種人有夠夭壽缺德的」、「自己不要的垃圾，強迫別人當寶」、「人在做，天在看，會有報應的」、「欺負老人家，喪盡天良」、「假好心，還自以為在做功德，太可惡了」、「最討厭這種快過期才要送人的」。

原PO在留言區補充說明自己只拍了泡麵，其實還有其他東西，她不忍心告知這些食物都過期了，阿嬤還很好心要分一些給她。原PO氣憤地說「我告訴妳這堆垃圾我幫妳丟，但是業障算妳的」。

爆廢公社 泡麵 資源回收

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