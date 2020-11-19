家屬硬搭貨梯警鈴大響「以為亡者也來了」 她笑曝真相：別傻了

不少公共場所會設置專用電梯供特定目的使用，如醫療場所會設置「床梯」供病床移動，或是備有「貨梯」供送貨目的使用，但卻有不少人會無視規定擅自搭乘而影響他人權益。就有一位在殯葬業工作的女網友分享到，時常會有家屬搭乘「貨梯」進入告別式會場，把貨梯一次塞滿近20人，導致貨梯警鈴大作，嚇的在場家屬都以為是「往生家人一起跟著搭電梯」，但其實只是違反常理使用才會誤觸警報。

原PO在臉書爆怨2公社貼出殯儀館電梯的照片，並發文寫到明明清楚寫著「貨梯」專用，應該用於布置會場或送新棺木的用途，卻經常「一次被10幾20個家屬塞滿」，雖然貨梯能乘載2000公斤重，但只要被10幾20位家屬同時站在貨梯裡，就會開始發出警示鈴聲，沒想到這些家屬卻開始猜測「是不是往生的家人一起跟著進來，所以才會超重」。

這讓原PO無奈大喊「不要再亂猜了！」，明明就是因為貨梯通常都是感應載貨用途，載貨人員一次最多也才5到6人，所以10幾20位家屬同時進貨梯當然會觸發警鈴，「拜託前面有3台客梯，請多加使用，每次都想提醒家屬不要亂猜，可是看到大家說得很起勁，我就不好意思去打擾了」。

許多網友看後也忍不住笑了出來，笑虧「把自己當貨...沒辦法」、「上面改寫運棺專用，給勇者搭」、「改貼『搭乘請躺下』」、「鬼遮眼看不到字吧」；也有部分網友跟著抱怨，「跟在醫院上班一樣，明明寫病床梯，但會客一堆人搶搭」、「這就跟明明停車格就標示寫著身心障礙專用，還是一堆文盲的三寶違規停進去佔用～」。