140元中東異國便當被客人嫌貴 他幫平反：根本超便宜吧

台北物價高，一般小吃跟便當一頓吃下來也可能破百元，一名網友PO出朋友開的異國料理便當店，指出一個份量跟口味都在水準之上的飯盒賣140元被很多客人嫌貴，讓他不能理解。

一名台大網友在Dcard發文，指出一位巴基斯坦的朋友最近開了一家中東料理快餐店，目前開幕快2個月，收到許多客人的回饋反應價格太高，這讓他相當意外。他PO出該店的餐盒，盒子分成兩格，一邊是雞肉主食和薑黃飯，另一邊是生菜沙拉，要價140元。

他表示很多健身餐盒動輒兩三百元，朋友賣的是正宗異國料理，店內的食物都是有哈拉認證的（註：合乎伊斯蘭教規定的食物，被稱為合法食品，處理的過程中非常注意清潔衛生），異國料理價格本來就比本土高，「難道要拿陽春麵跟拉麵比單價？」，而且現在自助餐也愈來愈貴，動不動就破百元。

原PO還說份量可讓男生吃飽，女生可能吃不完，味道則可以掛保證，薑黃飯和雞肉非常香，口味幾乎沒有什麼負評，所以覺得這樣的餐盒140元其實很便宜。

網友表示：「看起來好讚，但140可能不會天天吃」、「可能是菜色單調所以視覺上偏小」、「菜單上沒有太多選擇，能多一個100元的選項就更好了」、「考量到房租，台北這價錢很合理吧」；但仍有部分網友嫌貴：「吃不起」、「看起來根本吃不飽」、「生菜好少，健身餐的話配菜會更多」、「異國料理又如何，不懂為何掛上異國就得跟本土做出價差」。