她不想看「鬼滅」男友竟花5千找人陪看 超綠結局令人傻眼

鬼滅電影夯翻天，但個人主觀喜愛不同，青菜蘿蔔各有所愛，有人捧有人踩。但有一對情侶卻因鬼滅電影產生爭吵，最後男友另找他人陪看，超扯結局卻令網友傻眼。

一名女網友在臉書社團《靠北星座》上發文表示，男友非常熱愛《鬼滅之刃》，又因電影風潮高漲三番兩次逼原PO陪同去觀看，但原PO因實在沒興趣只好轉而請男友找朋友一起去看，但男友執意要女友陪同，爭吵不下後兩人冷戰，幾天後和好了，在原PO好奇追問下發現，男友竟上網約女網友陪看電影，且另附5000元陪看費，男友事後更嗆：「妳自己不陪我去的阿！妳不是叫我找別人看嗎！我找了阿，妳有什麼好生氣的？」

但女子翻看男友對話紀錄後發現，女網友不僅陪看電影，甚至Cosplay彌豆子與男友開房，根本就是假借看電影名義真打炮，這讓原PO又氣又綠，男友不僅欠了一萬塊遲遲未還，卻還能約女網友陪看電影開房間，讓她氣憤不已。在截圖留證後原PO也坦承，金牛座的她怕分手後錢討不回來，直呼「我只在乎廢物會不會把錢還我」。

網友們留言表示，「當然是趕快分一分啊，錢的部分走法律」、「炎之呼吸，斬斷他」、「看到5000元陪看電影，就覺得一定是陪睡費，看完全文後，果然」、「這我支持原PO，沒鬼化把男友滅了，佩服」，也有網友詼諧表示，「請問你的彌豆子是日文原聲還是中文配音？」、「水之呼吸？炎之呼吸？你還是不要呼吸好了」。