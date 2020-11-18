她不解文組學「三角函數」有何意義？ 過來人揭背後重要性

對於數理科程度不好的人來說，學生時代被迫學習較深入的數理知識可說是一場夢魘。有網友在PTT表示自己雖然知道三角函數和微積分很重要，但是卻不明白文組學生學習的目的是什麼，因為「長大到現在完全沒用到」。原PO的疑問引發不少網友熱議，不少人跳出來分享學習三角函數對自己的意義究竟為何。

原PO提到自己很羨慕學得會三角函數和微積分的人，而自己長大到了現在「一點都想不起來sin、cos到底是什麼」。文章一出掀起討論，有不少網友贊同學習這些知識所帶來的收穫，「數學對眾多理工甚至商院的知識份子很有用」、「你不學這個，很多財經的技術分析和策略你就不會」、「讓你知識廣泛人生的選擇多一點」、「三角函數在科學上有太多用途，跟微積分一樣，沒有這些數學不會有這麼進步的現代」。

當然也有網友認為學校課堂上的學習不能只考量未來是否用得到，「如果要用以後會不會用到來看，我倒想知道從國小到高中都該學什麼」、「基礎教育有時是以訓練思維與多方向培養為考量，不能只單純考慮實用與否」。

不過，也有網友吐槽原PO說「不是工作用不到三角函數，而是需要用到的工作不會選你」、「為了篩選學生，不然要怎麼決定誰能上台大呢」、「那理組的背唐詩宋詞要幹嘛」、「學中文做什麼？誰不會講話」、「可以讓文組體諒理組的辛苦」。