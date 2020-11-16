吹風機貴的比較好用？過來人曝關鍵：試過就回不去了

吹風機是每天都需要用到的家電，只要一洗完澡，一定要用吹風機吹乾頭髮才不會感冒，但一名網友PO文表示，市面上吹風機琳瑯滿目，看似功能都一樣，為何價格卻天差地遠，令他好奇到底差在哪，貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在PTT發文表示，近日他去買吹風機時，發現架上擺著各式各樣的型號和品牌，讓他看得眼花撩亂，也不知道該從哪裡下手，而且有些吹風機的價格天差地遠，「有的看起來很炫炮，都不知道在貴什麼」，原PO就疑惑，為什麼吹風機的價格差這麼多，到底在功能上差在哪裡，並表示自己是「游泳池那種款式就很夠用的人」。

貼文曝光後，隨及引發討論，網友紛紛留言，「貴的千萬不要嘗試，試過後就回不去了」，「貴的就是快乾跟吹起來順不毛燥，很明顯的差距」、「基本差在功率風力跟廠牌吧，再上去就有些女生比較在意的膠原蛋白、負離子那一類的」、「一千多有負離子的吹起來就跟一般幾百塊的雜牌差很多了」、「最重要的是安全問題，便宜的有些線材用很爛，會出現燒焦味」。

但也有網友點出關鍵，認為長頭髮用起來比較有感，「差在吹完會不會炸毛啊...長頭髮超明顯」、「好的吹的時間只要一半，而且髮質還不會差，女生長頭髮一吹就半小時，一台幾千划算了」、「短髮沒差，長髮才有感」、「男生短髮隨便吹吧，我也看不出差異」。