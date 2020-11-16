公園激情？帶女兒溜滑梯見「保險套」 她崩潰：有這麼省？

公園是不少家長帶小孩外出放電的首選，因此設施安全及環境衛生就非常重要。今（16）日一名女網友抱怨，早上帶小孩來公園溜滑梯，意外發現拆封過的保險套放在遊樂設施上，讓她崩潰直呼「有需要到公園打炮嘛！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」不滿發文，「有需要這麼省嗎？在公園兒童設施打炮！早上帶女兒來溜滑梯，實在很噁心，好心情都沒了」。照片中可見，遊樂設施上出現拆封過的保險套，一旁留有不明水漬，讓人看了十分傻眼，原PO表示「有戴套加分沒錯，但至少別留下垃圾吧！」

貼文一出，網友們留言回應，「太誇張了啦！噁心，孩子們玩的設施，一點水準都沒有，該大力抱怨！」、「懂原PO！一早好心情帶孩子溜個滑梯，看到這東西誰還有興致想溜」、「好沒有公德心」、「全面消毒，誰知有沒有愛滋」、「希望不是小孩在用的」、「不是為了省錢，是為了刺激」。