聽新聞
test
0:00 / 0:00
公園激情？帶女兒溜滑梯見「保險套」 她崩潰：有這麼省？
公園是不少家長帶小孩外出放電的首選，因此設施安全及環境衛生就非常重要。今（16）日一名女網友抱怨，早上帶小孩來公園溜滑梯，意外發現拆封過的保險套放在遊樂設施上，讓她崩潰直呼「有需要到公園打炮嘛！」
原PO在臉書社團「爆怨2公社」不滿發文，「有需要這麼省嗎？在公園兒童設施打炮！早上帶女兒來溜滑梯，實在很噁心，好心情都沒了」。照片中可見，遊樂設施上出現拆封過的保險套，一旁留有不明水漬，讓人看了十分傻眼，原PO表示「有戴套加分沒錯，但至少別留下垃圾吧！」
貼文一出，網友們留言回應，「太誇張了啦！噁心，孩子們玩的設施，一點水準都沒有，該大力抱怨！」、「懂原PO！一早好心情帶孩子溜個滑梯，看到這東西誰還有興致想溜」、「好沒有公德心」、「全面消毒，誰知有沒有愛滋」、「希望不是小孩在用的」、「不是為了省錢，是為了刺激」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言