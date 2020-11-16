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漁港吃海鮮花1760元 網指這道賣太貴：份量跟價格不成正比
出外觀光最怕遇到哄抬價格的黑心商人，有網友近日去基隆的漁港吃海鮮，兩人點了午仔魚、生魚片、炒蛤蜊、鹽酥蝦、花枝湯，總價1760元，讓他質疑價格是否過高。其他網友則認為，這就是一般觀光漁港的價格，其中許多人認為午仔魚價格過高，甚至有人直說「菜市場一條午仔魚才50元，要賣頂多賣350元」，而生魚片也是份量過少，價格只值一半。
有網友在PTT發文表示，他近日到基隆一處漁港吃海鮮，兩人點了一尾午仔魚550元、一盤生魚片300元、炒蛤蜊250元、鹽酥蝦380元、花枝湯280元，總價1760元，他表示「海鮮真的新鮮也好吃，但這樣價格是不是有點貴？」
其他網友則表示這就是觀光漁港的價格，有人說「感覺還好，沒想像中坑」、「普通啦」、「這尾550我覺得還能接受」，但許多人直言「生魚片有點盤」、「東港的生魚片一大盤20、30片才200塊」、「午仔被敲爆啦」、「蛤蜊超盤」、「漁港生魚片只有這樣？」。
還有人說「剛剛估了一下這些應該1100到1200元比較合理」、「蛤蜊跟花枝湯一定盤，其他不知道」、「午仔魚市場批發價一斤180元左右啦」、「沒便宜吧，午仔有坑到，鹹酥蝦也小貴」、「生魚片這份量開300元太貴，然後蛤蜊這樣也不便宜」、「午仔魚菜市場一條50元」、「午仔魚太坑」。
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