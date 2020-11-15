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買便當付「稀有貨幣」遭拒收 內行一看狂喊：店家不識貨！

聯合新聞網 / 綜合報導
店家拒收特殊硬幣，網友一看大喊：不識貨。圖擷自facebook
店家拒收特殊硬幣，網友一看大喊：不識貨。圖擷自facebook

中央造幣廠有時會推出紀念幣供民眾收藏，但由於硬幣在市面上不常見，民眾結帳時經常碰到拒收的情況。日前一名網友買了70元的便當，結果店家拒收一枚紀念幣，不巧的是他身上現金不夠，對方得知後竟說「便當留下」回家拿錢再來結帳，此話一出，讓他十分傻眼。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文，買便當時身上剛好只剩70元，因此將零錢全給老闆娘，怎料對方一看竟說「可以改換一個10元嗎？這個好像不是真的」，當下他聽完有點傻眼，因為被拒收的是政府發行的紀念幣。

原PO語帶抱歉解釋「身上只剩70元，沒辦法更換」，原以為店家能稍微體諒，沒想到對方卻說「那你便當先留下，回去拿另一個10元，待會再來」，原PO回家拿錢，並無奈直呼「一路上的雨，好像我的心情」。

貼文一出，網友留言回應，「店家也太不識貨，這就是10元紀念幣啊！」、「沒見識的老闆娘」、「特殊幣耶！這比普通10元還好」、「紀念幣可以用，只是很少見」、「我有這個，不過打算保存下來，老闆娘傻傻的」、「老闆娘也太不懂變通」、「不識貨，這個錢幣拍賣網站要30元」。

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