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北捷驚現女子「脖子纏蛇」同車廂乘客崩潰：牠對人吐信！

聯合新聞網 / 綜合報導
北捷車廂內驚見女子脖子纏蛇。僅示意圖，與本事件無關。 圖／ingimage
北捷車廂內驚見女子脖子纏蛇。僅示意圖，與本事件無關。 圖／ingimage

日前，一名網友在昨（13日）在上午7點多搭乘北捷時，驚現令人不寒而慄的一幕，因為車廂裡有位女生不僅違反規定帶兩個寵物箱，更將較大條的蛇纏繞在脖子上，雖然因車廂內流動的人量多，其他乘客似乎沒察覺，但畫面相當嚇人。

有男網友向《ETtoday新聞雲》的記者表示，該名女乘客在三重站附近上車，隨身帶了一個行李箱及兩個寵物箱，更說明「箱內放有一條小蛇，但比較大條的直接纏繞在脖子上」，最後一直搭到行天宮站才下車。對此，該名男網友也提到，當時保全有注意到，車廂內也有人發現，但為了避免不必要的恐慌，大家都沒有做出過激的反應。

該目擊者也有拍下實際畫面，畫面中也能清楚看見纏繞在女子脖子上的蛇。對此，目擊者也透露，蛇一度對後方婦人吐信，但可能因視線死角的關係，婦人並未發現。

對於女子將蛇纏繞在脖子上的行為，是不符台北捷運的規定。該規定指出，乘客若攜帶寵物進站或車廂內，必須裝於寵物車或尺寸不超過長55公分、寬45公分、高40公分之寵物箱，且包裝完固、無糞便、液體漏出之虞，寵物的頭、尾及四肢也不得露出。

寵物 車廂 北捷 捷運

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