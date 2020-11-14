遲遲等不到「外送保險套」他氣炸：我這輩子最後悔的決定

現在的除了能外送食物，許多生活用品也都能在外送平台上訂購。日前有一位網友在網路上抱怨，外送的速度真的太慢，在某外送平台上購買「保險套」時遲遲都沒送來，直到和女友「激情」五次後外送員才送到，讓他不禁無奈分享「這是我這輩子最後悔的決定」。

原PO在「靠北熊貓2.0」上發文抱怨，自己這輩子最後悔的決定，就是用外送訂保險套，他在內文中激動說明「我都與馬子激情5次了，（保險套）才送來」、「要不是我剛發洩完腿軟，絕對把你（外送員）按在車上打爆」、「唉，又要去買事後藥給女友吃了」，意圖表示對外送速度的不滿。

此文一出，便引發網友熱議，紛紛表示「你該去看醫生，而不是來抱怨」、「XX商城大概20分鐘左右到，你中出了五次，一次大概四分鐘」、「這次的有讓我嘴角上揚一下了」、「醒醒吧，你沒有女朋友」。也有外送員相認說，「該不會是我昨晚送的那單吧」、「別牽拖喔，我不用10分鐘就送達了」、「XX先生，是你嗎！」