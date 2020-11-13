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羊誤食塑膠袋下肚竟是因小朋友怕手髒 網怒：怕就別餵！

聯合新聞網 / 綜合報導
清境農場的羊咩咩經常是遊客駐足觀賞、餵食的焦點寵兒。圖擷自清境農場
清境農場的羊咩咩經常是遊客駐足觀賞、餵食的焦點寵兒。圖擷自清境農場

清境農場的青青草原是人氣最旺的景點，而最富盛名的是遍布的羊群，可愛的羊咩咩擄獲了男女老少的芳心，是農場一大看點。但有網友表示，看到有父母帶小朋友餵羊時，怕口水弄髒小朋友而在手上套上塑膠袋，更不慎被羊咩咩吞下，引起網友熱烈討論。

一名網友在《爆怨2公社》上發文表示，原PO去清境農場餵羊吃草時，看到一對父母怕髒了小朋友的手而在小朋友的手上套上一層塑膠袋，但一個不小心卻被羊咩咩吞下肚了，原PO當下也不敢強行抽出羊嘴裡的袋子，但也馬上通知相關人員處理，而對於那對撒手就跑的父母及小孩，原PO也感嘆「怕髒就不要餵了唄」。

文章發布後，網友們氣憤的表示，「怕髒就不要餵吧，要害死誰，還好有你」、「為什麼要害羊」、「人家工作人員明明就都有講，注意不要給吃到塑膠袋」、「怕手弄髒就別餵，手髒可以洗乾淨，塑膠袋被羊吃了，牠的下場會很可憐，無知的家長實在不適合帶小朋友出門，只會製造更多的麻煩」。

清境農場官網也有提醒民眾，「餵食馬羊應購買本場提供之飼料，以維護動物健康；嚴禁以塑膠袋盛裝高麗菜葉及零食、雜物等進入園區並餵飼馬羊或留置雜食及垃圾，以免馬羊誤食而死亡」，遊賞之於也要謹記愛護動物人人有責。

塑膠袋 爆怨公社 清境

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