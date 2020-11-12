滿懷期待卻收到「空氣口罩」 女又氣又傻眼：隱藏版嗎？

疫情影響使得民眾大量購買口罩，這樣重要的必需品也讓廠商絞盡腦汁發揮創意，推出限定款式、特殊色等噱頭引起消費者爭相搶購，但一名女網友表示心懷期待的炫綠口罩收到後竟成了空氣口罩，讓她又氣又傻眼。

一名女網友在臉書社團《momo網購好物交流》上發文表示，自己日前幸運搶購到一盒中衛炫綠醫療口罩，30片入含物流費為335元，等了幾天收到貨後，開箱時映入眼簾的竟然是空空如也的紙箱，原來家人收貨時驚覺重量有異，馬上拆箱後證實原來箱子裡真的沒有口罩，儘管當下原PO家人立刻追趕找尋送貨司機，但宅配車卻已離開。

原PO又急又氣的向客服反應，原先客服表示會退款，但這樣的賠償讓原PO覺得無法接受，在意的是好不容易搶購成功的炫綠口罩，而最後客服也與原PO聯繫表示已緊急調貨，並儘快寄給她，才讓原PO消氣。

文章發布後引起網友熱烈回應，「隱形口罩超潮的」、「雙11太忙了」、「真的會三條線」、「所以說開箱錄影很重要」、「空的，也太狂」、「這箱子運費竟然要75元！」、「最貴的口罩」、「國王的口罩」、「誇張耶，包裝人員睡著了嗎？」。