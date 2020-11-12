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長髮女子竟在自助洗車場洗頭 路人網友全看傻

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子竟在自助式洗車場洗起頭來，讓網友看傻眼。圖擷自「爆廢1公社」臉書社團
一名女子竟在自助式洗車場洗起頭來，讓網友看傻眼。圖擷自「爆廢1公社」臉書社團

洗車場除了洗車還可以順便洗頭！有一段影片在網路瘋傳，畫面中可看到一名女子竟在自助式洗車場洗起頭來，並疑似使用10元投幣機的車用泡泡當洗髮乳，不只路人看傻眼，網友也紛紛直呼「好猛！」

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」PO出一段30秒影片，可看到自助式洗車場裡，一名女子毫不在乎他人眼光，把機車停一旁，自顧自洗起頭來，讓路人目瞪口呆，也讓原PO直呼「阿姨，妳會不會太猛了？」

影片一出，網友也紛紛留言，「阿姨表示，（洗車場）都是我家浴室」、「還好只是洗頭，沒有全套」、「為什麼泡泡那麼多，是用洗車的洗頭嗎？」、「等等阿姨會用噴槍，吹頭髮嗎？」、「旁邊的人傻眼的樣子好好笑」、「她有付錢，沒毛病」、「這是洗車完的回收過濾水，很髒，洗車還可以」、「比美髮店便宜，沒毛病」、「洗頭還好，旁邊傻掉比較好笑」。

洗髮 爆廢公社

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