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慣老闆女兒結婚 規定員工無酬幫忙還回家吃自己
這年頭有很多慣老板都隱於市，實際遇到會讓你恨得牙癢癢的。有一網友表示，近期自己的朋友遇到老闆女兒準備結婚，老闆要求員工當天都要到場幫忙做面子，而原po自己也遇過類似情況，上ptt貼文祈求解方。
原po文中表示，朋友任職公司的老闆女兒要結婚，希望公司同仁當日去現場幫忙，而且不算上班沒有加班費，就是幫忙做面子的那種，婚宴也沒請很多桌，有些同仁幫完忙就是直接回家，連吃都沒得吃。就算如此，原po心中納悶的想「那些還想在公司再待一陣子同仁，大家會看在不想被老闆扣分的情況下去幫忙嗎」。不僅如此，原po更想知道「如果去的話，紅包要包多少比較合適？」
貼文一曝光之後，網友們紛紛留言回應說「好摳的老闆」、「老闆真摳，連工讀生都要省」、「去幫個小喔，都老闆了還壓榨員工有夠扯的，裝死不要」、「餐廳端菜一天也有一千，十個人老闆就省一萬」，也有網友說「去幫忙還要包紅包」、「我之前的經驗是有吃的不用包，沒吃的老闆會給紅包，雖然只有幾百塊」，也有網友建議原po「這種公司跟老闆不值得待下去，找機會轉職吧」。
當然也有網友分享好老板的經驗「以前老闆是直接分配婚禮工作，自己還要先包，幫忙的紅包事後才拿到」，那當然也有相反的境遇「我還遇過喪事也要幫忙的啦」。
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