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逛超市「先吃喝完再結帳」犯法嗎？ 網總結：國外很正常

聯合新聞網 / 綜合報導
若在超市裡拿東西，還沒結帳就拆開來吃，最後拿著空容器去結帳，有女網友發文詢問「這個不是偷竊嗎？」示意圖／ingimage
若在超市裡拿東西，還沒結帳就拆開來吃，最後拿著空容器去結帳，有女網友發文詢問「這個不是偷竊嗎？」示意圖／ingimage

超市因商品種類繁多，價格又相較便宜，是許多人購買日常用品的管道。有位女網友則提出了一個疑問，她發文表示，若在超市裡拿東西，還沒結帳就拆開來吃，但最後卻有拿著空容器去結帳，「這個不是偷竊嗎？

原PO在「爆怨2公社」發文說明，如果在超市裡面拿一個東西，還沒有結帳就打開來吃喝，可是最後有拿空盒子空瓶子去結帳的話，「這樣是算是？」原PO更補充道，自己發現很多長輩或者是去國外的人，都莫名其妙會有這個想法，甚至覺得這樣是很合理的，讓他不禁想問這種行為「不是偷竊嗎？」

此文一出，便引起許多網友討論，紛紛表示，「雖然很討厭這樣，但是公司規定除非他走出去了，不然都不算偷竊！超商大夜路過！」、「我的觀念是沒結帳的東西就不是我的，不會私自打開食用或使用」、「我跟小孩說，還沒付錢不是我們的東西，那是老闆的，要付過錢後才可以喝跟吃」、「我的觀念是~付了錢才是我的」。

但也有在國外生活過的網友分享，「在國外很正常，很多人都這樣，在台灣不知道，但如果有付錢，應該還好」、「我目前住在海外，這種情況好像蠻平常的，不少人會這樣做，尤其排隊等結帳的時候，有時候要等很久，收銀台前冰箱裡的飲料是等結帳的首選。國外的收銀員其實也很習慣了，喝完的瓶子她刷完之後還會幫你丟掉」。

超商 爆怨公社

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