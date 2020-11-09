欲送男友iPhone12他嫌醜並大讚Pro 她為數千元價差好苦惱

iPhone 12系列上個月上市後再掀話題，一名女子想送男友iPhone 12當生日禮物，卻在試探間發現他比較喜歡Pro，甚至嫌棄i12醜，讓她很苦惱該送哪一款。

一名女子在Dcard發文指男友的生日快到了，打算送他一支iPhone 12，還特地把他帶去商店探口風。沒想到男友一看到太平洋藍的iPhone 12 Pro直呼超美，還嫌棄藍色的i12很醜、沒有質感。

原PO相當困擾，很怕男友收到後會覺得明知道他喜歡Pro還送i12很沒誠意；她補充想送i12的原因，因男友的手機只是拿來LINE、臉書、地圖和看影片，很少拍照也沒有在玩手遊，另一方面兩支手機的價格差一大截，怕收禮的人會有壓力。

網友幾乎一面倒認為不要送i12：「建議送別的，不然他會不知如何反應」、「寧可包紅包給他貼錢自己買」、「如果真的夠愛他就狠下心買Pro」、「都說不喜歡了不要硬送」、「不要花大錢了還被嫌就真的慘」，還有人笑稱：「大家的男女朋友都好有錢，我也想要一個會送我iPhone的女友」。

iPhone 12規格從64G到256G，價格介於26900～32000元之間；iPhone 12 Pro從128G起跳，上至512G，價格為33900～44400元，若是以同容量128G相比，iPhone12和Pro相差5400元。