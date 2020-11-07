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買麥香魚醬料只有「一滴」她訴被店員討厭 網笑：點到為止

聯合新聞網 / 綜合報導
網友打開自己麥香魚，不但沒有看到期待中的療癒畫面，還發現醬料竟然只有一滴。 圖／Dcard
網友打開自己麥香魚，不但沒有看到期待中的療癒畫面，還發現醬料竟然只有一滴。 圖／Dcard

麥當勞的「麥香魚」一直是許多人心目中經典餐點，蒸過的漢堡皮，加上選用鱈魚現炸魚排，搭配上麥香魚醬與香濃起司製成的塔塔醬，不少人都為之著迷，但有一名女網友最近買一份麥香魚，原本打開蓋子期待的是療癒的畫面，沒想到翻開後的醬料卻只有「一滴」，讓她直呼「是不是被店員討厭了」，也笑翻許多網友。

網友在「Dcard」發文寫道，先前看到很多網友分享了自己買了麥香魚，開蓋後有「美麗的圓面」，自己也想要看看那個療癒的瞬間，於是她也到了麥當勞買了一份麥香魚，結果一打開，畫面相當凌亂，不但麵包和內餡分離之外，醬料也只有「一滴」，讓她好奇的問「是不是被店員討厭了呢？」。

網友看到也笑翻「那一滴醬~！傻眼哈哈哈哈」、「店員：點到為止」、「我上次也是打開皮黏在盒子，但是有醬」、「醬好扯」、「對不起我笑了」、「我媽都說要雙醬哈哈哈 整個爆多 感謝店員的好心！」、「我不愛醬，覺得很棒」。

但也有內行網友認為「好扯哦，一般會直接停賣，不然就會問妳沒有醬可不可以接受這樣，在我們店不可能發生這種事欸.....」、「麥香魚的醬一槍就是像42樓（如下圖）那樣，會很少除非醬剛好見底了，才會只有一點點，會很多可能是前一罐一點點，下一罐新的要打順要按個兩次才會導致爆多（比一槍多又比兩槍少），跟壓多久沒關係哦」。

其他網友分享自己拿到著「正常版」麥香魚。（42樓的圖） 圖／Dcard
其他網友分享自己拿到著「正常版」麥香魚。（42樓的圖） 圖／Dcard

麥當勞

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