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懷疑兒偷抽菸 老菸槍父一句話「套出真相」

聯合新聞網 / 綜合報導
吸煙示意圖／聯合報系資料照片
吸煙示意圖／聯合報系資料照片

薑還是老的辣！日前一名網友分享，自己的媽媽懷疑21歲兒子有在抽菸，但沒有很確定，並詢問爸爸有沒有什麼方法可以確認。對此，爸爸則使出一句「大絕招」，弟弟就立刻被抓到把柄，也讓網友大笑表示「套話套的真好」。

原PO在「爆廢1公社」發文說明，爸爸原本是老菸槍，但最近正在努力戒菸，不過最近媽媽卻注意到21歲的兒子會抽菸，但沒有任何證據，而爸爸聽說後只說道「妳確定？交給我處理」。隨後便在某天晚餐時，給了弟弟120元要他跑腿去買菸「幫我去買包七星」，沒想到弟弟卻說「不夠啊！還差5元！」不小心透露自己知道菸的價格，此舉也讓爸爸對著媽媽表示「確定了！打吧！」

此文一出，便引起許多網友讚嘆「老爸吃的米比兒子吃的鹽多」、「都是煙帶壞弟弟的」、「會不會弟弟長大後也用同一招陰兒子啊」、「這招估計你爺爺對你爸用過」、「先打菸再打人滿滿的套路」。

對此，也有留言建議，「125元好貴喔，還好我戒了」、「時代不同了，小孩接觸的早，不過還是盡量良性勸說為主。打罵已經不是唯一的方法了。共勉之....」、「在發育期間，還是不要抽菸比較好」、「還好我戒煙一年了……原來現在七星一包這麼貴」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 戒菸

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