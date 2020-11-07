叫外送炸物怕被偷吃！雞排店老闆綁「魂結鎖鍊」送上 網狂讚

使用外送平台叫美食已經成為不少民眾的習慣，加上平台上餐飲業者選擇種類眾多，不時推出外送費優惠，想吃什麼都可以滑一下就搞定，是相當方便的選擇，不過也因此衍伸了一些問題。有網友表示自己叫了炸物外送，但又怕外送員偷吃，因此請店家綁死結，沒想到店家不但照做，還直接打了好幾個死結給她，讓她相當感動。

一名女網友在臉書「Dcard」發文，她表示自己很懶，每天都會點一次以上的外送，但因為某次外送經驗，點了薯餅，但送到後發現食物疑似變少，之後就變得不喜歡點炸物類，因為炸物的包裝幾乎是開放式，紙袋裝著食物不會密封放進袋子。

但因為太想吃炸的，因此又叫了外送，但她想說和老闆備註看看，於是她在備註欄位寫上「不需要竹籤，不好意思，幫忙把每個炸物的塑膠袋都綁起來，綁死結，食物盡量不露出來，很謝謝你。」，結果收到的時候，老闆不僅照做，還綁了像是「鎖鏈」般的連環死結，讓她感動快哭出來「原以為打兩個結而已，這也太精緻了吧」，她也相當感謝老闆。

因為先前有疑似外送員偷吃的經驗，女網友備註請店家幫忙在袋子打上死結。 圖／Dcard

此文一出也引起網友討論「雞排好香...該笑還是該哭，或是應該生氣，可以投訴啦，被偷吃食物絕對不能忍，而且還是香香雞排欸！」、「上次訂麥當勞，他們也在裝食物的紙袋貼貼紙，防止偷吃」、「想到自己每次幫室友買薯條都忍不住偷吃一根，嗯，炸物還是自己出去買好了」。

不過也有人說自己之前的經驗「有時候食物少了不一定是外送吃的，我有一次買不同口味的雞蛋糕，有一次少了一個，結果外送人員主動聯絡我，說掉出一個在外送車廂了，他還問我要不要買一份還我，最後當然沒有讓他還，畢竟他不是故意的」。