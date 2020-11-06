台灣很危險？來台7年日人分析「這三點」 告訴大家：很安全！

長榮馬籍女大生擄殺案，讓台灣社會的安全打上一個問號，不過一名來台灣7年的日本人提出三大點，分別以警察局、街友，以及媒體報導數量的角度來看，他表示，跟日本比起來，台灣已經很安全了。

由一名來台灣7年的日本人經營的臉書粉專「日本人的歐吉桑」，昨（5）日發文指出，跟日本比起來，台灣的警察局算少，東京跟台北都是大城市，雖然在東京到處都有警察局（類似層級的警察機構，在東京都稱為「警視廳」）、派出所，但是台北相較之下卻比較少見。

貼文續指，糾紛、犯罪很少的話，根本不需要這麼多警察局，所以看了警察局的位置跟設置數就知道，東京的警察局102間、派出所824間，「治安很好的地方，絕對不需要這麼多」。

另一方面，歐吉桑表示，可藉由街友的樣子判斷一個地方治安的好壞，因為通常一個地方的治安很差，沒有防禦能力的弱者就很難生存下去，「台灣的街友好像沒有很怕行人或者年輕人的樣子，但日本的街友非常怕年輕人」。

歐吉桑說，過去曾發生過轟動日本的社會案件「橫濱流浪者襲擊殺人事件（ホームレス狩り）」，當時竟有年輕人欺負、甚至殺死街友，也因此，現在的日本街友比較低調，「昨天晚上我在台北車站看到了街友準備睡著的樣子，如果在日本的話，會非常危險，他們可能會變成流氓年輕人獵取的對象，如果是治安很好的地方，絕對不會發生這樣子的事情」。

歐吉桑接著表示，此次的長榮馬籍女大生擄殺案，在台灣發生很大的爭論，不過假設日本也發生類似的案子的話，媒體可能不太會這麼大規模的報導，甚至某部分民眾可能會認為，「就只是一個外國人在我們國家被殺掉而已」，反而是媒體小題大作。

最後，歐吉桑也舉出3個在日本歷史中，極為殘酷的命案，分別是「北九州監禁殺人事件」、「尼崎事件」、「座間九屍命案」，他認為，可能是因為日本人經歷過這些案子，才會讓他們的心產生麻痺感，「對我來說，台灣是個安全國家，至少比日本更安全，但是台灣的交通比日本危險，哈哈」。

貼文一出，網友也紛紛表示，「台灣人普遍同情弱勢者，不會無故欺負街友們」、「尼崎事件真的是非常神奇跟離奇，牽涉家庭人物以及時間軸之複雜」、「街友的部分，建議大叔可以看看台灣『貧窮人的台北（向貧窮者學習行動聯盟）』這個社團，還有很多公益團體為了這些需要幫助的人做一些努力」、「在台灣沒有在社會案件被殺掉的人，全部在交通事故死回來」、「推最後一句，台灣的交通真的很危險」。