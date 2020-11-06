他揭露美國郵寄投票盲點 「台灣經驗早就知道行不通」

今年的美國總統大選因為新冠肺炎關係，導致郵寄投票的數量暴增，卻也出現多個州郵寄選票是否有效與計票爭議，讓總統候選人川普質疑大選的可信度。就有網友拿台美選舉的模式來做比較，認為郵寄投票容易產生舞弊，而台灣的選舉方式比起歐美其他國家，實在很優秀。

有網友在PTT表示這次的美國總統大選，在總票數不到400萬票的地方，只開票1%就讓單一候選人灌進10萬票，讓他難以想像地說「沒有辦法監票，可以黑箱的手法，台灣在這四十年的民主經驗早就知道行不通了」，他認為只有一票一票的投，一張一張的唱票，在全部公開透明的環境下才能讓人信服。

另一名網友也寫道原以為台灣的選制和全世界有差別，但是投票和計票方式應該差不多，沒想到看到這次美國總統大選的開票後讓他覺得「台灣投票的防弊根本世界級的嚴謹」。

他說從寄選票通知單和領票的嚴謹程度，到開票時有所有黨派的監票員和直播，只要有違反程序就被通報到網路上，如此唱票和計票之謹慎，讓他讚嘆台灣才民主化幾十年，選舉卻是超先進，反觀美國這個民主老國，很難想像怎麼會搞出一堆問題？

對於郵寄投票的問題，鄉民們認為這種方式容易作票，「不是有人說過現場投跟投票率高是落後國家嗎？」、「郵寄的過程中，有多少機會可以作票，監票怎麼監？」、「台灣絕對不可能用通訊投票，不然會跑出一堆死亡人口」、「通訊投票真的太好作票了」、「美國那個做法連能不能保證祕密投票都難說」、「台灣相對較小，而且投票系統經驗豐富，還是現場投比較」。

不過對於台美選舉的比較，不少人也認同台灣真的優於其他國家，「台灣在選舉的演化，真的是領先歐美先進國家」、「台灣選舉真的領先世界」、「真是不用羨慕別國，台灣很多事都贏其他先進國家一截」。