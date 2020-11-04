台北適合開休旅車嗎？男指「人行道不OK」 網友反而大讚

台灣交通便利，大眾運輸豐富，但因小轎車便利性高，許多人家中都仍備著家用轎車，但交通狀況及停車等問題對於駕駛而言也是相當頭痛。一名網友好奇，路上自從有了綠色人行道路好像又更窄了，「這樣是不是不太適合開休旅車？」

一名網友於「PTT」上發文表示，在台北活動好幾年了，以前並沒有明顯感受到台北混亂的交通，近幾年卻越發有心得，原PO認為自從有了綠色人行道後，馬路反而變得更窄，不禁懷疑，如果想在台北開車，「是不是不太適合開休旅車呢？買一般轎車會不會比較好？」，文章發布後引起網友熱烈回應。

有網友表示台北交通已經非常優秀，「我覺得高雄比台北難開一百倍」、「南部更難開吧，一堆違停跟沒在看燈號的」、「台北除了巷子小違停多之外算好開了吧，起碼移動式神主牌比較少」，但也有民眾認為，「雙北開車很痛苦」、「台北一堆單行道覺得超難開的」、「你不要去鑽小巷子的話，開大車小車根本都一樣啊」。

也有網友表示，有了綠色人行道路況才變好，「現在綠色人行道巷子普遍都是變寬，當然大家車道也變寬」、「有綠色人行道變好開+1」、「有了綠色人行道，配合取締，現在北市巷弄違停情況比以前好太多了」、「沒標線人行道前都是路邊停車佔據」、「綠色人行道變寬吧，你真的有在台北開過車嗎」。