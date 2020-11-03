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手搖紅茶哪家最厲害？ 網狂推這2家「不膩順口」
台灣的手搖飲料深受國人喜愛，滿街林立，幾乎每一條街都能見到手搖飲料店的蹤跡，且品牌飲料店也越開越多，花招百出，每一家的主打特色茶類也不同，日前就有網友好奇問「熟成紅茶喝哪家才內行？」
原PO在PTT的「Gossiping」板上發文表示，最近發現熟成紅茶蠻紅的，不過自己卻只有喝過可不可熟成紅茶店，喝起來的確有股特別的味道，但形容不出來，只喝的出跟一般紅茶相比，確實比較不會膩，因此他就問「到底有哪家熟成紅茶好喝？」
貼文一出引起熱議，網友紛紛留言推薦「老賴 、布萊恩、一手私茶」、「Qburger早餐店紅茶」、「我喜歡一手私藏的」、「好了啦超大杯」、「麗春無敵」、「唐寧街10號」。
綜合網友的評比，發現最多人推薦「一手私藏世界紅茶」及「可不可熟成紅茶」這兩間的紅茶店，有網友表示可不可除了熟成紅茶外，太妃紅茶也不錯喝，也有網友認為「一手私藏大贏，自己買無糖來比就知道」。
雖然許多人都喜歡喝熟成紅茶，但也有網友不認可熟成紅茶，認為「熟成哪有差啊，心理作用」、「 商人炒起來的」、「買農會的回來自己泡，無糖贏過所有飲料店」、「茶根本沒有熟成這回事，陳化就陳化，熟成就熟成」。
據了解，茶在製作過程中需要讓茶葉發酵，這個步驟決定了茶葉的風味形成，而一般大眾熱愛的「熟成紅茶」則是陳化後的茶，兩者有些微的差異，會冠上「熟成」之名，其實是源自於日本。
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