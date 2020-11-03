候車出現「無限公車」一次來七輛！ 網友：這台是公車界霸主

台北交通方便，不但有捷運，公車也相當多，有些高運輸量的路線班次十分密集，有網友就表示看到同一路、同一方向一次來七輛公車，並詢問這路公車「算是公車之霸嗎？」引發網友熱議。

原PO在PTT八卦板發文，貼出一張等公車app上的截圖照，從畫面中可以看到有七輛公車同時到新北板橋公車站，誇張的密集程度讓他相當好奇這路307號公車「還有誰能跟他匹敵呢？」

網友在PTT發文。圖／取自PTT

307公車一次來7輛。圖／取自PTT

文章一出後立刻掀起討論，不少網友表示「未看先猜307」、「307不意外」、「看標題就知道307」，也有網友貼出一次九台出現的截圖畫面「上次看到9台」、「9輛那個是剛車聚完嗎」、「到底有多少人要坐307啦」、「把公車當BRT在開的」、「307本來就是公車裡面的霸主」、「307是不是可以開一條捷運路線了？」、「學捷運一次掛六節算了」、「鬼滅宣傳用？」、「鬼島之刃-無限公車篇」。

有網友貼出一次出現九台307的截圖畫面。圖／取自PTT

還有人表示也有其他路線的公車班距相當小「曾經看過7台299頭尾相連，乍看之下還以為是在遊行」、「上次看到板橋之王265，一次來10台」，「台中也有」。對此，有人批評「公車最讓人詬病之一就是班距」、「其他路線車次超少」、「還是很擠」、「307的站點大多有捷運了，但都是分開的」。

265班次也相當密集。圖／取自PTT