阿嬤煮這道菜讓他崩潰喊「好臭」 網驚呼：煮羹超好吃！

相信每個人都有不喜歡吃的食物，近日就有一名男網友PO文表示，自己青椒、小黃瓜、苦瓜等都吃，唯獨「莧菜」讓他無法接受，直呼「這到底是什麼鬼東西」，掀起網友們熱議。

原PO在「Dcard」發文寫道，自己什麼青椒、小黃瓜、茄子蛋、苦瓜都吃，油蔥也不排斥，但是有一種宇宙霹靂無敵臭的菜，讓他難以下嚥，「我找了很久才找到，原來叫做莧菜」。

原PO提到，「這到底是什麼鬼東西，真的很不喜歡它那種很像到手香（又名左手香）的味道，吃在嘴裡，苦在心裡」，偏偏阿嬤還很愛煮，讓他崩潰直說「拜託不要再煮這個莧菜，好臭」。

貼文一出隨即引發討論，網友紛紛留言「還有龍鬚菜，真的超噁超臭，完完全全不能接受」、「莧菜真的超級噁，是臭到我聞到會乾嘔的那種」、「國小營養午餐都炒這個，本來就不好吃了，還爛爛ㄍㄡˊㄍㄡˊ的」。

不過也有網友持不同意見，「我最愛吃莧菜了，超好吃」、「怎麼會！！莧菜煮羹超好吃的」、「這味道不重吧，我媽說這菜要炒多點油才不會刮嘴」、「小魚莧菜根本就是快炒店必點」。