得大腸癌？上廁所驚見「黑便」她嚇傻 原因竟跟豬血湯有關

排便狀況能判斷身體是否出現警訊，因其外觀、顏色、氣味跟我們的飲食和生活習慣有關。日前一名女網友上完廁所後，發現排泄物呈現深黑色，讓她以為是大腸癌，差點就要去醫院掛號，所幸後來發現是誤會一場。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，最近很愛喝豬血湯，但某天上完廁所發現排泄物呈現深黑色，讓她不禁心想是不是得大腸癌，結果上網查詢才發現是因為喝太多豬血湯，原PO笑說「活這麼大才知道喝豬血湯大便會變黑，阿彌陀佛我差點要去掛腸胃科了」。

貼文一出，內行人解釋黑便的原因，「吃豬血、米血、鴨血後的排泄物會比較黑，這很正常」、「我因為吃了豬血湯，隔天做檢查時糞便潛血指數太高，得做大腸鏡檢查」、「含鐵質高的食物吃多都會導致黑便，像是豬肝、豬血、鴨血，排便幾次就會恢復正常顏色，含鐵質的黑色和上消化道出血造成的黑便也不同，上消化道出血的黑便會呈現油亮反光的黑色，當然，沒有黑便也不代表沒有腫瘤」。