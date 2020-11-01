為何叫高鐵左營而不是高雄站呢？內行人曝原因

台灣大眾運輸選擇多元，其中高鐵行駛速度快，搭乘時間短，因此吸引不少上班族和民眾。不過，一名網友指出，高鐵總共有12個站，而站名幾乎都用縣市命名，唯獨高雄叫做左營站，這讓他不禁好奇「為何不叫高鐵高雄站呢」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，高鐵的12個站名幾乎都是用縣市命名，但總有幾個例外，像是南港站設立時已經有台北站，總不能叫台北二站，再來板橋站設立時台北縣還沒升格新北市，故叫板橋站，但為什麼左營高鐵站不叫高雄高鐵站呢？

問題曝光後，網友紛紛提出各自看法，「可能怕未來高雄有兩站」、「因為原本要蓋高雄高鐵站，現在沒有了」、「原先預計跟台鐵高雄站、捷運站共構，不過後來變卦了」、「原本有要留高雄車站，像台北南港那樣」。

據了解，民國87年的高雄鐵路地下化，原本包含高鐵延伸至高雄車站，但在民國94年變成執行計畫（鐵路地下化）及後續計畫（高鐵延伸高雄車站）辦理，因此高鐵延伸高雄車站便一直擱置。