按摩妹跨人夫頭「露紅色內在」 老婆眼神殺逼出他超狂求生欲

按摩有時需要「喬」姿勢才能按到位，一名人夫帶著老婆到按摩店紓解筋骨，豈料按摩妹穿著低胸、短裙制服，按摩人父頭部時，「紅色的內在」都露了出來，讓感受到老婆滿滿殺氣的人夫怕爆，急緩頰「太誇張了，這什麼店啊，妳知道嗎？她剛剛穿紅內褲靠我多近，真是太噁心了」，才讓老婆消氣。

原PO在「爆廢1公社」發文表示，薪水剛入帳就立馬請了補休假，帶老婆去新開的泰式按摩店紓解筋骨，在洗腳服務的過程中發現，按摩妹穿著超低胸制服，隨後按摩頭部時，更跨在原PO頭上，紅色的內在全被看光，此時的原PO可以感受到旁邊的老婆一肚子火，他還暗自心想「被紅內褲跨頭之後，我待會去打麻將會贏錢嗎？」

事後兩人離開按摩店，為了緩解老婆的殺意，原PO急中生智，開始跟老婆抱怨，「太誇張了，這什麼店啊，妳知道嗎？她剛剛穿紅內褲靠我多近，真是太噁心了」，老婆才點點頭說，「打叉叉，這店不行。」成功讓原PO度過此劫。

貼文一出，笑翻許多網友，「被老婆打的頭破血流，見血發財，希望版主不要失血過多啊」、「還在回味齁！」、「跨頭不夠，要直接脫下套頭才會贏」、「我怕你沒命可以花剩下的薪水」、「重點是...哪間店？幾號師傅？這才是我們關心的」、「為何你可以看到...樓主還活著嗎？」、「你會先被物理超渡」、「新北林口代表上香」。