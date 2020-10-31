快訊

共機運8機又來 9月中以來已擾台達30次

女大生棄屍高雄 王淺秋諷「高雄沒市長」陳其邁回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

按摩妹跨人夫頭「露紅色內在」 老婆眼神殺逼出他超狂求生欲

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人夫帶著老婆到按摩店紓解筋骨，豈料按摩妹穿著低胸、短裙制服，按摩人父頭部時，「紅色的內在」都露了出來，讓感受到老婆滿滿殺氣的人夫怕爆。示意圖／ingimage
一名人夫帶著老婆到按摩店紓解筋骨，豈料按摩妹穿著低胸、短裙制服，按摩人父頭部時，「紅色的內在」都露了出來，讓感受到老婆滿滿殺氣的人夫怕爆。示意圖／ingimage

按摩有時需要「喬」姿勢才能按到位，一名人夫帶著老婆到按摩店紓解筋骨，豈料按摩妹穿著低胸、短裙制服，按摩人父頭部時，「紅色的內在」都露了出來，讓感受到老婆滿滿殺氣的人夫怕爆，急緩頰「太誇張了，這什麼店啊，妳知道嗎？她剛剛穿紅內褲靠我多近，真是太噁心了」，才讓老婆消氣。

原PO在「爆廢1公社」發文表示，薪水剛入帳就立馬請了補休假，帶老婆去新開的泰式按摩店紓解筋骨，在洗腳服務的過程中發現，按摩妹穿著超低胸制服，隨後按摩頭部時，更跨在原PO頭上，紅色的內在全被看光，此時的原PO可以感受到旁邊的老婆一肚子火，他還暗自心想「被紅內褲跨頭之後，我待會去打麻將會贏錢嗎？」

事後兩人離開按摩店，為了緩解老婆的殺意，原PO急中生智，開始跟老婆抱怨，「太誇張了，這什麼店啊，妳知道嗎？她剛剛穿紅內褲靠我多近，真是太噁心了」，老婆才點點頭說，「打叉叉，這店不行。」成功讓原PO度過此劫。

貼文一出，笑翻許多網友，「被老婆打的頭破血流，見血發財，希望版主不要失血過多啊」、「還在回味齁！」、「跨頭不夠，要直接脫下套頭才會贏」、「我怕你沒命可以花剩下的薪水」、「重點是...哪間店？幾號師傅？這才是我們關心的」、「為何你可以看到...樓主還活著嗎？」、「你會先被物理超渡」、「新北林口代表上香」。

按摩

延伸閱讀

秀性愛影片…人夫坦承外遇 元配告小三勝訴獲賠

人夫發文爽炫10萬私房錢 15分鐘後「驚覺不對」無助問：能刪嗎？

人夫抱怨洗衣球難用「手都黏黏的」 妻一聽使用方法笑到肚痛

女星激吻人夫淪小三 「讓人憐憫的美麗」激男人保護慾

相關新聞

按摩妹跨人夫頭「露紅色內在」 老婆眼神殺逼出他超狂求生欲

按摩有時需要「喬」姿勢才能按到位，一名人夫帶著老婆到按摩店紓解筋骨，豈料按摩妹穿著低胸、短裙制服，按摩人父頭部時，「紅色的內在」都漏了出來，讓感受到老婆滿滿殺氣的人夫怕爆...

「豆花倒進魚缸」他分享兒時做過最蠢的事 釣出網友爆笑回覆

每個人的童年或多或少都做過一些蠢事，日前一名網友以「小時候做過什麼蠢事」為題，不但分享自己與身邊的人做過的蠢事，也藉此詢問網友的自身經歷。此文一出，便引起許多留言熱議。

天價蒜頭漲成「一斤450元」 網怒：要是我轉頭就走

許多生鮮食材會因季節或產量而出現價格的落差，日前一名網友便分享，某天早上到市場買蒜頭，竟遇到老闆娘開價「一斤450元」，讓她忍不住上網發文說明，朋友都說我太年輕所以被坑了，因此想問問網友「現在蒜頭真的這麼貴嗎？」

國一女回家路上驚見「牠」嚇哭 母發文抱怨遭網噓聲

萬聖節到來，無論是成年人或小朋友都希望打扮成自己喜歡的角色，上街展示，但打扮得太逼真恐會使路人驚嚇。有女子發文指出，就讀國一的女兒在回家的路上，看到恐怖電影「牠」的小丑，嚇到躲在車後，回家後還大哭。原PO表示，這種裝扮已經嚴重嚇到小孩，希望對方到文創區走動，不要在小巷內出沒。

解放軍攻台登陸首選地「桃園」？ 網好奇房價是否下跌引熱議

桃園市交易量年增幅度顯著，因桃園房價普遍較雙北「物美價廉」，加上有機場捷運，替沿線加分不少，但因為有桃園機場與高速高路等重要交通措施，也有人傳出因此成為解放軍登陸首選戰略要地，近期台海局勢升溫，有網友好奇桃園房價會不會因此下跌，引起討論。

母子搭自強號買票被逼讓位 阿伯整路罵「年輕人有錢就是老大」

搭車讓不讓座一直是很難解的問題，有一名媽媽表示，她帶小孩搭自強號的時候，有一名老先生要求她讓座，但她堅持有買票不讓，結果老先生因為沒被讓位，一路從桃園講到新竹，還酸「台灣年輕人都這樣，有錢就是老大」，引起網友熱議。

日本調降台疫情警示等級！傳年底解禁？ 留日學生「7字」曝在地實況

今年受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，大家的出國計畫都被打亂，有一名留日學生表示朋友說台灣新聞說日本年底有可能解禁，建議去嗎？但他深思後給的答案則是「還是不要來，真的！」並表示「日本的疫情從來沒有減緩過」。

銀行開戶被迫存5千現金「下個月底再領」 釣出苦主分享悲慘經歷

近幾年，金融機構配合政府全力落實洗錢防制法，不讓不法份子透過不法所得存入金融機構帳戶，避免被作為洗錢管道，更嚴格執行確認客戶身份程序，導致開戶規定也變得越來越難，有男網友就驚呼，30日到銀行想辦薪轉戶頭，女行員卻規定最少要存5,000元，還建議下個月底動用，也有苦主分享自己的悲慘經歷。

家長納悶「為何一堆人攻擊萬聖節」 網揭關鍵原因

萬聖節來臨！許多家長也幫自家寶貝打扮成「小妖怪」，上街討糖去，不過近日有網友表示疑問，為何一堆人要攻擊「萬聖節」？引發網友熱議。

女怕浪費想吃掉小發芽的馬鈴薯 網急勸阻：小心中毒

發芽食物到底能不能吃？有些食物發芽後僅僅降低營養價值，但有的食物卻是發芽後食用會食物中毒！一名網友就在網路上發問，馬鈴薯發芽後到底能不能吃？引起網友熱烈討論。

祭拜三牲到底選葷還是素？ 網曝：有心最重要

傳統習俗在祭拜祖先時以三牲祭拜，以祈求庇護，但長久下來，因家庭人口結構及飲食習慣的改變，祭拜準備的三牲肉類往往因吃不完而浪費。一名網友實在受不了因沒人要吃的雞、豬等肉品，常擺放至壞掉丟棄，好奇詢問「有沒有超級擬真的素三牲？」

來台生活5年首次被歧視！ 陸配心痛：當下不知怎麼反應

來台生活5、6年的中國籍配偶Lia，是一名Youtuber，時常發布影片讚賞台灣人的親切友善、生活品質等，不過她昨（29）日晚上發布一支新片，只見她將以往開朗的笑容收起，並說出自己在台首次體驗到「被歧視」的滋味，讓眾網友相當不捨。

熱門新聞

全聯「星巴克咖啡」價格不到百元 內行人曝：這種人最適合喝

母子搭自強號買票被逼讓位 阿伯整路罵「年輕人有錢就是老大」

N次回購！全聯「神級辣椒醬」吃過驚為天人 網：冰箱不能沒有

銀行開戶被迫存5千現金「下個月底再領」 釣出苦主分享悲慘經歷

九份太美讓他想住下來 網友提2缺點勸退「會很累」

家長納悶「為何一堆人攻擊萬聖節」 網揭關鍵原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。