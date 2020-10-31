聽新聞
test
0:00 / 0:00
按摩妹跨人夫頭「露紅色內在」 老婆眼神殺逼出他超狂求生欲
按摩有時需要「喬」姿勢才能按到位，一名人夫帶著老婆到按摩店紓解筋骨，豈料按摩妹穿著低胸、短裙制服，按摩人父頭部時，「紅色的內在」都露了出來，讓感受到老婆滿滿殺氣的人夫怕爆，急緩頰「太誇張了，這什麼店啊，妳知道嗎？她剛剛穿紅內褲靠我多近，真是太噁心了」，才讓老婆消氣。
原PO在「爆廢1公社」發文表示，薪水剛入帳就立馬請了補休假，帶老婆去新開的泰式按摩店紓解筋骨，在洗腳服務的過程中發現，按摩妹穿著超低胸制服，隨後按摩頭部時，更跨在原PO頭上，紅色的內在全被看光，此時的原PO可以感受到旁邊的老婆一肚子火，他還暗自心想「被紅內褲跨頭之後，我待會去打麻將會贏錢嗎？」
事後兩人離開按摩店，為了緩解老婆的殺意，原PO急中生智，開始跟老婆抱怨，「太誇張了，這什麼店啊，妳知道嗎？她剛剛穿紅內褲靠我多近，真是太噁心了」，老婆才點點頭說，「打叉叉，這店不行。」成功讓原PO度過此劫。
貼文一出，笑翻許多網友，「被老婆打的頭破血流，見血發財，希望版主不要失血過多啊」、「還在回味齁！」、「跨頭不夠，要直接脫下套頭才會贏」、「我怕你沒命可以花剩下的薪水」、「重點是...哪間店？幾號師傅？這才是我們關心的」、「為何你可以看到...樓主還活著嗎？」、「你會先被物理超渡」、「新北林口代表上香」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言